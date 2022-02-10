Війна з РФ у 2014-2020 роках коштувала Україні 280 млрд доларів – CEDR

https://racurs.ua/ua/n166903-viyna-z-rf-u-2014-2020-rokah-koshtuvala-ukrayini-280-mlrd-dolariv-cedr.html

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Війна з Росією у 2014−2020 роках коштувала Україні 280 млрд дол. (тобто близько 40 млрд дол. щороку) — такий загальний обсяг невиробленої у країні продукції внаслідок російської агресії.

Загальний обсяг невиробленої в Україні продукції у 2014−2020 роках внаслідок конфлікту з Росією сягає 280 млрд дол. США — до 40 млрд дол. США щороку, що становить 19,9% ВВП України доконфліктного рівня, — йдеться у новому звіті Центру економічних і бізнес-досліджень (CEDR).

У прес-релізі CEDR вказано, що тимчасова окупація Криму країною-агресором РФ у 2014 році коштувала Києву до 58 млрд дол. невиробленого ВВП. Водночас триваюча війна з Росією на Донбасі — до 14,6 млрд дол. на рік.

Конфлікт мав серйозний вплив на торгівлю та інвестиції, призвів до значних втрат активів та недоотримання податкових надходжень. Конфлікт, який фактично розпочався у 2013 році зі значного політичного та економічного тиску на Україну через її прагнення укласти Угоду про асоціацію з ЄС, починаючи з 2014 року, щорічно коштував Україні 19,9% її ВВП доконфліктного рівня, — наголошують у звіті CEDR.

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Втрати на Донбасі, де конфлікт триває, загалом становлять до 102 млрд доларів США. Окрім цього, анексія Криму у 2014 році призвела до щорічної втрати Україною до 8,3 млрд дол.

У CEDR додали, що триваюча війна з РФ чинить істотний вплив на економіку України, наслідком якого стало зниження довіри інвесторів і подальшої втрати 72 млрд дол. інвестицій. Сукупні втрати основних фондів для України в Криму та на Донбасі від знищення або пошкодження активів становлять 117 млрд дол. Водночас постійне зниження експорту призвело до загальних втрат країни у розмірі до 162 млрд дол. за період з 2014 по 2020 рік.