Война с РФ в 2014-2020 годах стоила Украине 280 млрд долларов – CEDR

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Война с Россией в 2014—2020 годах обошлась Украине в 280 млрд долл. (около 40 млрд долл. ежегодно) — таков общий объем непроизводимой в стране продукции в результате российской агрессии.

Общий объем непроизводимой в Украине продукции в 2014—2020 годах в результате конфликта с Россией достигает 280 млрд долл. США — до 40 млрд долл. США ежегодно, что составляет 19,9% ВВП Украины доконфликтного уровня, — говорится в новом отчете Центра экономических и бизнес-исследований (CEDR).

В пресс-релизе CEDR отмечено, что временная оккупация Крыма страной-агрессором РФ в 2014 году стоила Киеву до 58 млрд долл. невыработанного ВВП. В то же время продолжающаяся война с Россией на Донбассе — до 14,6 млрд долл. в год.

Конфликт оказал серьезное влияние на торговлю и инвестиции, привел к значительным потерям активов и недополучению налоговых поступлений. Конфликт, который фактически начался в 2013 году из-за значительного политического и экономического давления на Украину из-за ее стремления заключить Соглашение об ассоциации с ЕС, начиная с 2014 года, ежегодно стоил Украине 19,9% ее ВВП доконфликтного уровня, — отмечают в отчете CEDR.

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Потери на Донбассе, где конфликт продолжается, составляет в общей сложности до 102 млрд долл. США. Кроме того, аннексия Крыма в 2014 году привела к ежегодной потере Украиной до 8,3 млрд долл.

В CEDR добавили, что продолжающаяся война с РФ оказывает существенное влияние на экономику Украины, следствием этого стало снижение доверия инвесторов и потеря 72 млрд дол. инвестиций. Совокупные потери основных фондов для Украины в Крыму и на Донбассе от уничтожения или повреждения активов составляют 117 млрд долл. В то же время, постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до 162 млрд долл. за период с 2014 по 2020 год.