Данилов раскрыл неотложные вопросы выездного СНБО в Харькове

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Совет национальной безопасности и обороны на выездном заседании 11 февраля в Харькове обсудит риски для морского судоходства Украины из-за блокады страной-агрессором РФ части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Одним из основных вопросов, рассматриваемых на выездном заседании СНБО, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями России перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районы Черного и Азовского морей. Этот вопрос президент Владимир Зеленский определил как безотлагательный, — цитирует комментарий секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова «Украинская правда».

Накануне СНБО решил провести выездное заседание в граничащей с Россией области. Власти также планировали среди прочего рассмотреть вопросы формирования сил территориальной обороны.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны соберется на заседание в Харькове 11 февраля 2022 в 15.30.

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В прошлом году на заседаниях СНБО был принят ряд резонансных решений, призванных обеспечить информационную безопасность Украины. 2 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата из фракции «ОПЗЖ» и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и заблокировал телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK. 19 февраля под санкции попал и сам Медведчук и его жена Оксана Марченко за «финансирование терроризма». 18 июня СНБО ввел персональные санкции против олигарха и медиавладельца Дмитрия Фирташа, а также бизнесмена Павла Фукса. 20 августа в черный список попал пророссийский нардеп Андрей Деркач, с которым связано ООО «Эра-медиа». Совбез также ввел ограничения против основателя пророссийского онлайн-издания «Страна» Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий.

Источник: УП