Данілов розкрив плани виїзної РНБО у Харкові

https://racurs.ua/ua/n166898-danilov-rozkryv-nevidkladni-pytannya-vyyiznoyi-rnbo-u-harkovi.html

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Рада національної безпеки та оборони на виїзному засіданні 11 лютого у Харкові обговорить ризики для морського судноплавства України через блокаду країною-агресором РФ частини акваторії Чорного і Азовського морів та Керченської протоки.

Одним із основних питань, яке розглядатиметься на виїзному засіданні РНБО, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Росії перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент Володимир Зеленський визначив як невідкладне, — цитує коментар секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова «Українська правда».

Напередодні РНБО вирішила провести виїзне засідання в області, яка межує з Росією. Влада також планувала серед іншого розглянути питання формування сил територіальної оборони.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони збереться на засідання у Харкові 11 лютого 2022 року о 15.30.

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Торік РНБО ухвалила низку резонансних рішень, покликаних забезпечити інформаційну безпеку України. 2 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата з фракції «ОПЗЖ» й соратника Віктора Медведчука Тараса Козака й заблокувала телеканали «112 Україна», NewsOne та ZiK. 19 лютого під санкції потрапив й сам Медведчук та його дружина Оксана Марченко за «фінансування тероризму». 18 червня РНБО запровадила персональні санкції проти олігарха та медіавласника Дмитра Фірташа, а також бізнесмена Павла Фукса. 20 серпня у «чорний список» потрапив проросійський нардеп Андрій Деркач. Також Радбез запровадив обмеження проти засновника проросійського онлайн-видання «Страна» Ігоря Гужви, блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій.

Джерело: УП