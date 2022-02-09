РНБО збереться за 40 км від кордону - названо місто і дату

https://racurs.ua/ua/n166821-rnbo-zberetsya-za-40-km-vid-kordonu-nazvano-misto-i-datu.html

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Рада національної безпеки та оборони проведе виїзне засідання у п’ятницю, 11 лютого, в Харкові. Цю інформацію підтвердили виданню УП в Апараті РНБО.

11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України у місті Харків, — йдеться у коментарі.

Під час засідання РНБО в прикордонній області керівництво країни обговорюватиме питання формування сил територіальної оборони.

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Нагадаємо, торік на засіданнях РНБО ухвалили низку резонансних рішень, покликаних забезпечити інформаційну безпеку України. 2 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата з фракції «ОПЗЖ» й соратника Віктора Медведчука Тараса Козака й заблокувала телеканали «112 Україна», NewsOne та ZiK.

19 лютого під санкції потрапив і сам Медведчук та його дружина Оксана Марченко за «фінансування тероризму». 18 червня РНБО запровадила персональні санкції проти олігарха та медіавласника Дмитра Фірташа, а також бізнесмена Павла Фукса. 20 серпня у «чорний список» потрапив проросійський нардеп Андрій Деркач, з яким пов’язанане ТОВ «Ера-медіа». Також Радбез запровадив обмеження проти засновника проросійського онлайн-видання «Страна» Ігоря Гужви, блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій.