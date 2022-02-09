СНБО соберется за 40 км от границы - названы город и дата

https://racurs.ua/n166821-snbo-soberetsya-za-40-km-ot-granicy-nazvany-gorod-i-data.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны проведет выездное заседание в пятницу, 11 февраля, в Харькове. Эту информацию подтвердили изданию УП в Аппарате СНБО.

11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в городе Харьков, — говорится в комментарии.

В ходе заседания СНБО в приграничной области руководство страны будет обсуждать вопросы формирования сил территориальной обороны.

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Напомним, в прошлом году на заседаниях СНБО был принят ряд резонансных решений, призванных обеспечить информационную безопасность Украины. 2 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата из фракции «ОПЗЖ» и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и заблокировал телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK.

19 февраля под санкции попал и сам Медведчук и его жена Оксана Марченко за «финансирование терроризма». 18 июня СНБО ввел персональные санкции против олигарха и медиавладельца Дмитрия Фирташа, а также бизнесмена Павла Фукса. 20 августа в черный список попал пророссийский нардеп Андрей Деркач, с которым связано ООО «Эра-медиа». Совбез также ввел ограничения против основателя пророссийского онлайн-издания «Страна» Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий.