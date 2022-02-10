Ярославський полетів в Лондон «зустрітися із сім’єю»

https://racurs.ua/ua/n166897-yaroslavskyy-poletiv-v-london-zustritysya-z-simieu.html

Ракурс

Олександр Ярославський, український бізнесмен, який має прибути на допит у поліцію через смертельну ДТП під Харковом за участю його кортежу, полетів до Лондона. Цю інформацію сьогодні офіційно підтвердили у його холдингу Development Construction Holding (DCH).

10 лютого 2022 року Олександр Ярославський відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю, — зазначили в прес-службі DCH.

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ярославський може бути причетний до смертельної ДТП на автодорозі «Київ — Харків — Довжанський», яка сталася увечері 9 лютого. Поліція встановила, що вчора близько 22.55 в районі 534 км невстановлений автомобіль, що рухався зі сторони Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. Внаслідок ДТП пішохід загинув. На місці аварії знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.