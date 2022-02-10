Як працюють е-лікарняні без візиту до лікаря – пояснення МОЗ

https://racurs.ua/ua/n166896-yak-pracuut-e-likarnyani-bez-vizytu-do-likarya-poyasnennya-moz.html

Ракурс

Як відкрити е-лікарняний без візиту до лікаря, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Українці з симптомами COVID-19 або грипу зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі, зателефонувавши до лікаря. Про це повідомили у прес-службі МОЗ, пояснивши алгоритм дій.

Коли звертатися до лікаря

Коли у пацієнта з’явилися симптоми COVID-19, грипу або застуди. У телефонному режимі або через інший засіб зв’язку хворий може отримати від лікаря рекомендації щодо лікування.

Що робити після того, як пройшло п’ять днів

Якщо після п’ятиденного лікування вдома самопочуття стабілізувалося — робити нічого не потрібно. Інформація автоматично завантажиться та е-лікарняний буде закрито.

Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря для особистого огляду та можливого подовження строку своєї непрацездатності.

Що робити, якщо самопочуття погіршилося на 1−4 день

Обов’язково звертатися до лікаря на особистий прийом. Слід пам’ятати, що у випадку відкриття е-лікарняного, зокрема й через дистанційне звернення, пацієнт має отримати відповідне смс-сповіщення.

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Якщо воно не надійшло, перевірте на сайті Пенсійного фонду України, чи стоїть позначка біля пункту «надаю згоду на отримання sms-повідомлень від ПФУ на номер мого мобільного телефону».

«Ракурс» повідомляв, що в Україні дозволили без візиту до лікаря відкривати електронний лікарняний пацієнтам, які мають ознаки грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій.