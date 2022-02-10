Как работают е-больничные без визита к врачу – объяснение Минздрава

https://racurs.ua/n166896-kak-rabotaut-e-bolnichnye-bez-vizita-k-vrachu-obyasnenie-minzdrava.html

Ракурс

Как открыть е-больничный без визита к врачу, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Украинцы с симптомами COVID-19 или гриппа смогут открыть больничный в дистанционном режиме, позвонив врачу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, объяснив алгоритм действий.

Когда обращаться к врачу

Когда у пациента появились симптомы COVID-19, гриппа или простуды. В телефонном режиме или через другое средство связи больной может получить от врача рекомендации по лечению.

Что делать после того, как прошло пять дней

Если после пятидневного лечения дома самочувствие стабилизировалось — делать ничего не нужно. Информация автоматически загрузится и е-больничный будет закрыт.

Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу для личного осмотра и возможного продления срока своей нетрудоспособности.

Что делать, если самочувствие ухудшилось на 1−4 день

Обязательно обращаться к врачу на личный прием. Следует помнить, что в случае открытия е-больничного, в том числе через дистанционное обращение, пациент должен получить соответствующее смс-уведомление.

.

Если оно не пришло, проверьте на сайте Пенсионного фонда Украины, стоит ли отметка возле пункта «соглашаюсь на получение sms-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона».

«Ракурс» сообщал, что в Украине разрешили без визита к врачу открывать электронный больничный пациентам, имеющим признаки гриппа, COVID-19 или других респираторных инфекций.