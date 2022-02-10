Ярославский улетел в Лондон «для встречи с семьей»

https://racurs.ua/n166897-yaroslavskiy-uletel-v-london-dlya-vstrechi-s-semey.html

Ракурс

Александр Ярославский, украинский бизнесмен, который должен прибыть на допрос в полицию из-за смертельного ДТП под Харьковом с участием его кортежа, улетел в Лондон. Эту информацию сегодня официально подтвердили в его холдинге Development Construction Holding (DCH).

10 февраля 2022 года Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей, — отметили в пресс-службе DCH.

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Напомним, по данным СМИ, Ярославский может быть причастен к смертельному ДТП на автодороге «Киев — Харьков — Довжанский», которое произошло вечером 9 февраля. Полиция установила, что вчера около 22.55 в районе 534 км неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. На месте аварии найдены автомобильные номера из кортежа Ярославского. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.