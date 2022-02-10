Верховный суд снял судимость с активиста Стерненко

https://racurs.ua/n166902-verhovnyy-sud-snyal-sudimost-s-aktivista-sternenko.html

Ракурс

Сергея Стерненко, активиста и экс-главу «Правого сектора» Одессы, оправдал Верховный суд и закрыл дело о незаконном обращении с оружием. По этому делу Стерненко был присужден один год условно.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК закрыть по малозначимости (это об одном патроне). По ст. 146 (похищение) оставить без изменений. Но судимости теперь у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа! Далее со ст. 146 пойдем в Европейский суд по правам человека, — написал активист в своем Телеграм-канале.

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Суд оставил без изменений приговор апелляционного суда по статье о похищении человека — депутата Сергея Щербича. Однако еще раньше судьи освободили Стерненко от ответственности из-за истечения срока давности.

Напомним, в феврале 2021 года Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу о якобы организации похищения в 2015 году члена партии мэра Одессы Геннадия Труханова Сергея Щербича. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 грн. Дело основывается только на показаниях депутата. Апелляционный суд отменил приговор Стерненко.