Путин объяснил слова «терпи, моя красавица»

https://racurs.ua/n166901-putin-obyasnil-shutku-terpi-moya-krasavica.html

Ракурс

Владимиру Путину, президенту страны-агрессора РФ, пришлось объяснять свои слова «терпи, моя красавица» в отношении Украины, которые в мире расценили как недопустимую шутку об изнасиловании.

Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат, — заявил Путин на брифинге с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пишет «РБК».

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Напомним, Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ночь на 8 февраля затронул тему минских соглашений и высказался в контексте Украины: «нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

Владимир Зеленский в ответ указал, что Украина действительно красавица и терпеливая страна, однако слово «моя» Путину употреблять не стоит. В то же время пресс-секретарь Белого дома заявила, что любая шутка об изнасиловании вызывает возмущение в американском правительстве, независимо от того, выходит ли он из уст американского или иностранного чиновника.