Программу поведения населения в условиях войны создают в Украине

https://racurs.ua/n166900-programmu-povedeniya-naseleniya-v-usloviyah-voyny-sozdaut-v-ukraine.html

Ракурс

Программа поведения населения в условиях ведения войны сейчас нарабатывается на государственном уровне в Украине. Эту информацию подтвердил нардеп-«слуга», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

На уровне государства нарабатывается программа поведения населения в условиях не просто чрезвычайных ситуаций, а именно в условиях ведения войны, — сказал Вениславский «Укринформу».

«Слуга» уточнил, что целевая госпрограмма будет предусматривать перечень конкретных обязанностей, моделей поведения и алгоритмов действий, которые в случае обострения военной ситуации будут выполнять должностные лица разных уровней для обеспечения безопасности населения.

По словам Вениславского, документ разрабатывают представители правительства и оборонного комитета парламента. Он добавил, что работа продолжается в нескольких направлениях, среди прочего — в рамках Кодекса гражданской защиты населения.

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Напомним, страна-агрессор Россия продолжает накапливать военную технику на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, в частности в Беларуси. Военные маневры Кремль объясняет «плановыми учениями». Москва шантажирует США и НАТО, ультимативно требуя гарантировать неприятие Украины в ряды Североатлантического альянса и вывод военных НАТО из ряда других стран. В случае отказа Запада пойти на шантаж РФ, Кремль публично угрожает применить меры «военного и военно-технического характера».

Источник: Укринформ