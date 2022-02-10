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Программу поведения населения в условиях войны создают в Украине

Программу поведения населения в условиях войны создают в Украине

10 фев 2022, 18:59
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Программа поведения населения в условиях ведения войны сейчас нарабатывается на государственном уровне в Украине. Эту информацию подтвердил нардеп-«слуга», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

На уровне государства нарабатывается программа поведения населения в условиях не просто чрезвычайных ситуаций, а именно в условиях ведения войны, — сказал Вениславский «Укринформу».

«Слуга» уточнил, что целевая госпрограмма будет предусматривать перечень конкретных обязанностей, моделей поведения и алгоритмов действий, которые в случае обострения военной ситуации будут выполнять должностные лица разных уровней для обеспечения безопасности населения.

По словам Вениславского, документ разрабатывают представители правительства и оборонного комитета парламента. Он добавил, что работа продолжается в нескольких направлениях, среди прочего — в рамках Кодекса гражданской защиты населения.


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Напомним, страна-агрессор Россия продолжает накапливать военную технику на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, в частности в Беларуси. Военные маневры Кремль объясняет «плановыми учениями». Москва шантажирует США и НАТО, ультимативно требуя гарантировать неприятие Украины в ряды Североатлантического альянса и вывод военных НАТО из ряда других стран. В случае отказа Запада пойти на шантаж РФ, Кремль публично угрожает применить меры «военного и военно-технического характера».

Источник: Укринформ

Источник: Ракурс


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