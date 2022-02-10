Програму поведінки населення в умовах війни розробляють в Україні

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Програма поведінки населення в умовах ведення війни зараз напрацьовується на державному рівні в Україні. Цю інформацію підтвердив нардеп-«слуга», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

На рівні держави напрацьовується програма поведінки населення в умовах не просто надзвичайних ситуацій, а саме в умовах ведення війни, — цитує Веніславського «Укрінформ».

«Слуга» уточнив, що цільова держпрограма передбачатиме перелік конкретних обов’язків, моделей поведінки та алгоритмів дій, які у випадку загострення воєнної ситуації виконуватимуть посадовці різних рівнів задля убезпечення населення.

Зі слів Веніславського, документ розробляють представники уряду і оборонного комітету парламенту. Він додав, що робота триває у кількох напрямах, серед іншого — у межах Кодексу цивільного захисту населення.

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Нагадаємо, країна-агресор Росія й далі накопичує військову техніку на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави, зокрема у Білорусі. Військові маневри Кремль пояснює «плановими навчаннями». Також Москва шантажує США та НАТО, ультимативно вимагаючи гарантувати неприйняття України до лав Північноатлантичного альянсу й виведення військових НАТО з низки інших країн. У разі відмови Заходу піти на шантаж РФ, Кремль публічно погрожує застосувати заходи «військового і військово-технічного характеру».

Джерело: Укрінформ