Водій наїхав на “перешкоду” - у Ярославського прокоментували ДТП

https://racurs.ua/ua/n166899-vodiy-nayihav-na-pereshkodu-u-yaroslavskogo-prokomentuvaly-dtp.html

Ракурс

Холдинг бізнесмена Олександра Ярославського, який після смертельної ДТП під Харковом за участю його кортежу відлетів до Лондона, прокоментував інцидент.

За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, перебував водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування авто, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав, — стверджують у холдингу Development Construction Holding (DCH).

Відсутність номерного знака у DCH нібито помітили лише вранці. Тоді ж з’ясувалися й «інші обставини справи».

Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув у відділення для допиту, — зазначили у компанії Ярославського.

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DCH заявила, що водій співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу. Водночас сам Ярославський після ДТП відлетів до Лондона на сімейну зустріч.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ярославський може бути причетним до смертельної ДТП на автодорозі «Київ — Харків — Довжанський», яка сталася увечері 9 лютого. Поліція встановила, що вчора близько 22.55 в районі 534 км невстановлений автомобіль, що рухався зі сторони Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. Внаслідок ДТП пішохід загинув. На місці аварії знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.