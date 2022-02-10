Водитель наехал на «препятствие» - у Ярославского прокомментировали ДТП

https://racurs.ua/n166899-voditel-naehal-na-prepyatstvie-u-yaroslavskogo-prokommentirovali-dtp.html

Ракурс

Холдинг бизнесмена Александра Ярославского, который после смертельного ДТП под Харьковом с участием его кортежа улетел в Лондон, прокомментировал инцидент.

За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал, — утверждают в холдинге Development Construction Holding (DCH).

Отсутствие номерного знака в DCH якобы заметили лишь утром. Тогда же выяснились «прочие обстоятельства дела».

Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса, — отметили в компании Ярославского.

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DCH заявила, что водитель сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения. В свою очередь, сам Ярославский после ДТП улетел к семье в Лондон.

Напомним, по данным СМИ, Ярославский может быть причастен к произошедшему, поскольку на месте ДТП найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена. Источники «Украинской правды» сообщили, что 10 февраля Ярославский улетел из Харькова в Лондон. Издание указывает на наличие свидетелей, которые видели вечером кортеж Ярославского, выезжавший из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартовом). на автодороге «Киев — Харьков — Довжанский», которое произошло вечером 9 февраля. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.