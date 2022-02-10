Путін пояснив слова «терпи, моя красавица»

https://racurs.ua/ua/n166901-putin-poyasnyv-slova-terpy-moya-krasavyca.html

Ракурс

Володимиру Путіну, президенту країни-агресора РФ, довелося пояснювати свої слова «терпи, моя красавица» щодо України, які у світі розцінили як ганебний жарт на тему зґвалтування.

Це не мало жодного особистого виміру, маю прямо сказати. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особисте… Питання лише у тому, що коли ми від очільника держави чуємо коментарі, що щось подобається, а щось не подобається у фундаментальних договорах (ймовірно, йдеться про мінські домовленості — ред.)…, то мені здається, що це не той формат. Якщо держава взяла на себе певні зобовʼязання…, то усім потрібно їх виконувати і домовлятися про те, як це зробити, — заявив Путін на брифінгу з президентом Казахстану, пише «РБК».

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Нагадаємо, Путін під час прес-конференції за підсумками розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у ніч на 8 лютого торкнувся теми мінських угод й висловився в контексті України: «нравится, не нравится — терпи, моя красавица».

Володимир Зеленський у відповідь вказав, що Україна й справді красуня та терпляча країна, проте слово «моя» Путіну вживати не варто. Водночас речниця Білого дому заявила, що будь-який жарт про зґвалтування викличе обурення в американському уряді, незалежно від того, виходить він з вуст американського чи іноземного чиновника.