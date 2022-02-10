Верховний суд зняв судимість зі Cтерненка — деталі

https://racurs.ua/ua/n166902-verhovnyy-sud-znyav-sudymist-zi-cternenka-detali.html

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Сергія Стерненка, активіста й екс-очільника «Правого сектора» Одеси, виправдав Верховний суд і закрив справу про незаконне поводження зі зброєю. За цією справою Стерненку присудили один рік умовного терміну.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ закрити за малозначністю (це про один патрон). По ст. 146 («викрадення») залишити без змін. Але судимості відтепер у мене нема. Половинчаста, але однозначно перемога! Далі зі ст. 146 підемо в Європейський суд з прав людини, — написав активіст у своєму Телеграм-каналі.

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Водночас суд залишив без змін вирок апеляційного суду за статтею про викрадення людини — депутата Сергія Щербича. Однак ще раніше судді звільнили Стерненка від відповідальності через те, що сплинув термін давності.

Нагадаємо, торік у лютому Приморський суд Одеси засудив Стерненка до семи років і трьох місяців позбавлення волі у справі про нібито організацію викрадення у 2015 році члена партії мера Одеси Геннадія Труханова Сергія Щербича. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 грн. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича. Апеляційний суд скасував вирок Стерненку.