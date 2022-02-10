США – РФ ведет экономическую войну, нарушая морской суверенитет Украины

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Россия ведет экономическую войну против Украины и под предлогом военных учений ограничивает морской суверенитет Киева путем блокирования судоходства в Черном и Азовском морях. Такое заявление сделало посольство Соединенных Штатов Америки.

Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины, — говорится в сообщении посольства США в Украине в Твиттер.

Ранее Командование Военно-морских сил ВСУ подтвердило, что Москва объявила масштабные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания в период с 13 по 19 февраля якобы из-за военных учений с привлечением артиллерии. Практически весь юг Азовского моря и северо-западная часть Черного моря остались заблокированными.

Киев считает такие действия РФ «нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву, 1982 года».

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Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал такую тактику России «ползучей оккупацией моря». Карта закрытых районов позволяет предполагать, что речь идет о подготовке к «морской блокаде» украинских портов.