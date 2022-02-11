Чим завершилась зустріч нормандських радників, розповів Єрмак. Фото: Факти

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Зустріч нормандської четвірки, яка тривала понад вісім годин, була безрезультатною. Політичні радники Німеччини, Франції, України та Росії не підписали жодного документу.

Було б добре, якби під час другої зустрічі після тривалої перерви ми змогли б щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулось, як відбулось. Ми продовжуємо працювати, — сказав під час брифінгу керівник Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі в Берліні.

Він додав, що нормандські радники єдині в тому, що треба розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Крім того, на зустрічі сторони погодилися, що треба виконувати мінські домовленості.

Водночас Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог та висловив припущення, що наступна зустріч у нормандському форматі «відбудеться дуже скоро».

Усі сторони висловили повну прихильність позиції, що тільки виконання режиму припинення вогню є можливістю продовження перемовин, — додав керівник Офісу президента.

Зустріч у Берліні відбулася на тлі заяв про можливе вторгнення російських військ в Україну та після старту масштабних російсько-білоруських військових навчань «Союзна рішучість-2022».

За приблизними оцінками, поблизу кордонів України зібралася армія, яка налічує понад 130 тис. осіб. 13−19 лютого мають пройти ще одні російські військові навчання в Чорному та Азовському морях.

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Партнери України — США, Велика Британія, Данія, Польща та інші країни Заходу — висловлюють підтримку територіальній цілісності країни й доставили сюди вже понад 1 000 тонн зброї. Росії у разі вторгнення вони погрожують небаченими санкціями.

Помітне збільшення арсеналу української армії викликало роздратування Росії. Однак Кремль не збирається відводити війська від кордонів, продовжує масштабні навчання, а наміри нападати на Україну спростовує.