Коронавірус в Україні – понад 41 тис. заражень і 236 смертей

https://racurs.ua/ua/n166908-koronavirus-v-ukrayini-ponad-41-tys-zarajen-i-236-smertey.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 лютого, підхопили ще 41 тис. 229 людей, серед них 3 тис. 369 дітей та 1 тис. 247 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 936 осіб, одужали 20 тис. 850 українців. Водночас від ускладнень хвороби померли 236 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Кількість нових випадків регіонах така:

Київ — 3 тис. 880;

Вінницька — 1 тис. 1;

Волинська — 1 тис. 118;

Дніпропетровська — 2 тис. 420;

Донецька — 1 тис. 545;

Житомирська — 2 тис. 602;

Закарпатська — 928;

Запорізька — 1 тис. 423;

Івано-Франківська — 1 тис. 441;

Київська — 1 тис. 373;

Кіровоградська — 494;

Луганська — 756;

Львівська — 2 тис. 280;

Миколаївська — 957;

Одеська — 3 тис. 918;

Полтавська — 1 тис. 523;

Рівненська — 1 тис. 917;

Сумська — 1 тис. 471;

Тернопільська — 1 тис. 379;

Харківська — 2 тис. 16;

Херсонська — 1 тис. 373;

Хмельницька — 2 тис. 109;

Черкаська — 1 тис. 232;

Чернівецька — 1 тис. 62;

Чернігівська — 1 тис. 476.

Також за минулу добу 72 тис. 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 тис. 826 українців, другу дозу — 30 тис. 641.

При цьому додатковою дозою щепилися 469 людей, бустерне щеплення отримали 20 тис. 319 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 541 тис. 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіло — 4 млн 462 тис. 970 осіб;

одужало — 3 млн 750 тис. 826 осіб;

летальних випадків — 102 тис. 403.

Нагадаємо, американські науковці встановили, що люди, які мають генетичну схильність до розвитку кислотного рефлюксу, ризикують важко переносити ковід.

Виявилося, що гени, які провокують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, пов’язані з 15-відсотковим підвищенням ризику тяжкого перебігу і госпіталізації при коронавірусу.