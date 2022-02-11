Коронавірус в Україні — понад 41 тис. заражень і 236 смертейhttps://racurs.ua/ua/n166908-koronavirus-v-ukrayini-ponad-41-tys-zarajen-i-236-smertey.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 лютого, підхопили ще 41 тис. 229 людей, серед них 3 тис. 369 дітей та 1 тис. 247 медпрацівників.
У лікарні потрапили 3 тис. 936 осіб, одужали 20 тис. 850 українців. Водночас від ускладнень хвороби померли 236 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Кількість нових випадків регіонах така:
- Київ — 3 тис. 880;
- Вінницька — 1 тис. 1;
- Волинська — 1 тис. 118;
- Дніпропетровська — 2 тис. 420;
- Донецька — 1 тис. 545;
- Житомирська — 2 тис. 602;
- Закарпатська — 928;
- Запорізька — 1 тис. 423;
- Івано-Франківська — 1 тис. 441;
- Київська — 1 тис. 373;
- Кіровоградська — 494;
- Луганська — 756;
- Львівська — 2 тис. 280;
- Миколаївська — 957;
- Одеська — 3 тис. 918;
- Полтавська — 1 тис. 523;
- Рівненська — 1 тис. 917;
- Сумська — 1 тис. 471;
- Тернопільська — 1 тис. 379;
- Харківська — 2 тис. 16;
- Херсонська — 1 тис. 373;
- Хмельницька — 2 тис. 109;
- Черкаська — 1 тис. 232;
- Чернівецька — 1 тис. 62;
- Чернігівська — 1 тис. 476.
Також за минулу добу 72 тис. 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 тис. 826 українців, другу дозу — 30 тис. 641.
При цьому додатковою дозою щепилися 469 людей, бустерне щеплення отримали 20 тис. 319 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 541 тис. 413 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 4 млн 462 тис. 970 осіб;
- одужало — 3 млн 750 тис. 826 осіб;
- летальних випадків — 102 тис. 403.
Нагадаємо, американські науковці встановили, що люди, які мають генетичну схильність до розвитку кислотного рефлюксу, ризикують важко переносити ковід.
Виявилося, що гени, які провокують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, пов’язані з 15-відсотковим підвищенням ризику тяжкого перебігу і госпіталізації при коронавірусу.