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Ракурс
Коронавірус в Україні – понад 41 тис. заражень і 236 смертей

Коронавірус в Україні — понад 41 тис. заражень і 236 смертей

11 лют 2022, 08:24
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 10 лютого, підхопили ще 41 тис. 229 людей, серед них 3 тис. 369 дітей та 1 тис. 247 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 936 осіб, одужали 20 тис. 850 українців. Водночас від ускладнень хвороби померли 236 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Кількість нових випадків регіонах така:

  • Київ — 3 тис. 880;
  • Вінницька — 1 тис. 1;
  • Волинська — 1 тис. 118;
  • Дніпропетровська — 2 тис. 420;
  • Донецька — 1 тис. 545;
  • Житомирська — 2 тис. 602;
  • Закарпатська — 928;
  • Запорізька — 1 тис. 423;
  • Івано-Франківська — 1 тис. 441;
  • Київська — 1 тис. 373;
  • Кіровоградська — 494;
  • Луганська — 756;
  • Львівська — 2 тис. 280;
  • Миколаївська — 957;
  • Одеська — 3 тис. 918;
  • Полтавська — 1 тис. 523;
  • Рівненська — 1 тис. 917;
  • Сумська — 1 тис. 471;
  • Тернопільська — 1 тис. 379;
  • Харківська — 2 тис. 16;
  • Херсонська — 1 тис. 373;
  • Хмельницька — 2 тис. 109;
  • Черкаська — 1 тис. 232;
  • Чернівецька — 1 тис. 62;
  • Чернігівська — 1 тис. 476.

Також за минулу добу 72 тис. 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 тис. 826 українців, другу дозу — 30 тис. 641.

При цьому додатковою дозою щепилися 469 людей, бустерне щеплення отримали 20 тис. 319 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 541 тис. 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:


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  • захворіло — 4 млн 462 тис. 970 осіб;
  • одужало — 3 млн 750 тис. 826 осіб;
  • летальних випадків — 102 тис. 403.

Нагадаємо, американські науковці встановили, що люди, які мають генетичну схильність до розвитку кислотного рефлюксу, ризикують важко переносити ковід.

Виявилося, що гени, які провокують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, пов’язані з 15-відсотковим підвищенням ризику тяжкого перебігу і госпіталізації при коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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