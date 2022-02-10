11 лютого - свято жінок в науці і Лаврентіїв день

https://racurs.ua/ua/n166907-11-lutogo-svyato-jinok-v-nauci-i-lavrentiyiv-den.html

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11 лютого світова спільнота святкує Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок і дівчаток в науці, Європейський день номеру екстреного виклику 112, а в Україні відзначають професійне свято працівників РАЦСу. Православна церква цього дня вшановує пам’ять Лаврентія Печерського.

11 лютого — 42-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 323 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 29 січня Юліанського календаря.

День ангела 11 лютого

Іменини сьогодні святкують Герасим, Гнат, Роман, Дмитро, Костянтин, Іван, Лаврентій, Яків, Лука, Мокій, Юліан.

11 лютого — церковне свято

11 лютого Православна церква вшановує Лаврентія Печерського. Лаврентій був прихильником усамітнення. Він хотів вести самотній спосіб життя, але Печерські ченці не дозволили йому перебувати на самоті. Тоді Лаврентій залишив рідну обитель і перебрався в Димитрієвський монастир.

Народні прикмети 11 лютого

сильний вітер 11 лютого — буде дощовий рік;

ліс гуде — наближається відлига;

дрова у печі погано горять — до відлиги;

сильний мороз — до спеки у серпні.

якщо місяць червоний — до сильного вітру.

Що не можна робити 11 лютого