11 февраля - праздник женщин в науке и Лаврентьев день

https://racurs.ua/n166907-11-fevralya-prazdnik-jenschin-v-nauke-i-lavrentev-den.html

Ракурс

11 февраля мировое сообщество отмечает Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке, Европейский день номера экстренного вызова 112, а в Украине отмечают профессиональный праздник работников ЗАГСа. Православная церковь в этот день чтит память Лаврентия Печерского.

11 февраля — 42-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 323 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 января юлианского календаря.

День ангела 11 февраля

Именины сегодня празднуют Герасим, Игнат, Роман, Дмитрий, Константин, Иван, Лаврентий, Яков, Лука, Мокий, Юлиан.

11 февраля — церковный праздник

11 февраля Православная церковь чествует Лаврентия Печерского. Лаврентий был сторонником одинокого созерцания и молитвы. Он хотел вести затворнический образ жизни, но Печерские отцы-настоятели не разрешили ему пребывать в уединении. Тогда Лаврентий покинул ставшую родной обитель и перебрался в Димитриевский монастырь.

Народные приметы 11 февраля

сильный ветер 11 февраля — будет дождливый год;

лес гудит — приближается оттепель;

дрова в печи плохо горят — к оттепели;

сильный мороз — к жаре в августе.

если луна красная — будет сильный ветер.

Что нельзя делать 11 февраля