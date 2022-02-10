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11 февраля - праздник женщин в науке и Лаврентьев день
11 февраля — праздник женщин в науке и Лаврентьев деньhttps://racurs.ua/n166907-11-fevralya-prazdnik-jenschin-v-nauke-i-lavrentev-den.htmlРакурс
11 февраля мировое сообщество отмечает Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке, Европейский день номера экстренного вызова 112, а в Украине отмечают профессиональный праздник работников ЗАГСа. Православная церковь в этот день чтит память Лаврентия Печерского.
11 февраля — 42-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 323 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 января юлианского календаря.
День ангела 11 февраля
Именины сегодня празднуют Герасим, Игнат, Роман, Дмитрий, Константин, Иван, Лаврентий, Яков, Лука, Мокий, Юлиан.
11 февраля — церковный праздник
11 февраля Православная церковь чествует Лаврентия Печерского. Лаврентий был сторонником одинокого созерцания и молитвы. Он хотел вести затворнический образ жизни, но Печерские отцы-настоятели не разрешили ему пребывать в уединении. Тогда Лаврентий покинул ставшую родной обитель и перебрался в Димитриевский монастырь.
Народные приметы 11 февраля
сильный ветер 11 февраля — будет дождливый год;
лес гудит — приближается оттепель;
дрова в печи плохо горят — к оттепели;
сильный мороз — к жаре в августе.
если луна красная — будет сильный ветер.
Что нельзя делать 11 февраля
строго запрещено ругать детей;
женщинам 11 февраля лучше не заниматься тяжелым физическим трудом;
супругам нельзя ссориться;.
не следует идти на неоправданные риски.