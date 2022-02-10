Жертву ДТП с авто Ярославского переехали дважды – СМИ

https://racurs.ua/n166906-jertvu-dtp-s-avto-yaroslavskogo-pereehali-dvajdy-smi.html

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Новые детали смертельного ДТП под Харьковом с участием кортежа олигарха Александра Ярославского, который 10 февраля улетел в Лондон, раскрыли СМИ. Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по предварительным данным, погибшего мужчину переехали дважды — и первая, и вторая машина была из кортежа.

Другой источник СМИ указывает, что видеокамеры на трассе «Киев — Харьков — Довжанский» зафиксировали движение двух автомобилей марки Mercedes Benz 63 AMG с подобными номерами — АХ0018ХО и АХ0018МС — до и после ДТП.

Источники СМИ утверждают, что Ярославский был на месте ДТП. Однако неизвестно, находился ли он за рулем. В то же время мужчина, который утром сдался полиции, на самом деле во время аварии пребывал в совсем другом месте.

Журналист УП Михаил Ткач указывает, что его собеседник за несколько часов до ДТП общался с Ярославским по телефону и тот был в нетрезвом состоянии.

Напомним, по данным СМИ, Ярославский может быть причастен к смертельному ДТП на автодороге «Киев — Харьков — Довжанский», произошедшей вечером 9 февраля. Полиция установила, что вчера около 22.55 в районе 534 км неустановленный автомобиль, который ехал со стороны Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб. На месте аварии найдены автомобильные номера из кортежа Ярославского. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

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Вечером 10 февраля холдинг DCH Ярославского обнародовал пресс-релиз, в котором говорится, что за рулем авто сидел водитель-работник DCH. Он якобы в условиях ограниченной видимости «совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал». В компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон на семейную встречу.