Жертву ДТП з авто Ярославського переїхали двічі – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n166906-jertvu-dtp-z-avto-yaroslavskogo-pereyihaly-dvichi-zmi.html

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Нові деталі смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу олігарха Олександра Ярославського, який 10 лютого вилетів до Лондона, розкрили ЗМІ. Як пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, за попередніми даними, загиблого чоловіка переїхали двічі — і перша, і друга машина була з кортежу.

Інше джерело ЗМІ вказує, що відеокамери на трасі «Київ — Харків — Довжанський» зафіксували рух двох автомобілів марки Mercedes Benz 63 AMG із подібними номерами — АХ0018ХО та АХ0018МС — до та після ДТП.

Джерела ЗМІ стверджують, що Ярославський особисто був на місці ДТП. Проте невідомо, чи перебував він за кермом. Водночас, чоловік який вранці здався поліції, насправді під час аварії знаходився у зовсім іншому місці.

Журналіст УП Михайло Ткач вказує, що його співрозмовник ввечері 9 лютого спілкувався з Ярославським телефоном за кілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ярославський може бути причетним до смертельної ДТП на автодорозі «Київ — Харків — Довжанський», яка сталася увечері 9 лютого. Поліція встановила, що вчора близько 22.55 в районі 534 км невстановлений автомобіль, що рухався зі сторони Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. Внаслідок ДТП пішохід загинув. На місці аварії знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.

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Ввечері 10 лютого холдинг DCH Ярославського оприлюднив прес-реліз, в якому сказано, що за кермом авто сидів водій-працівник DCH. Він нібито в умовах обмеженої видимості «здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав». У компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона на сімейну зустріч.