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Ракурс
Жертву ДТП з авто Ярославського переїхали двічі – ЗМІ

Жертву ДТП з авто Ярославського переїхали двічі — ЗМІ

10 лют 2022, 22:32
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Нові деталі смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу олігарха Олександра Ярославського, який 10 лютого вилетів до Лондона, розкрили ЗМІ. Як пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, за попередніми даними, загиблого чоловіка переїхали двічі — і перша, і друга машина була з кортежу.

Інше джерело ЗМІ вказує, що відеокамери на трасі «Київ — Харків — Довжанський» зафіксували рух двох автомобілів марки Mercedes Benz 63 AMG із подібними номерами — АХ0018ХО та АХ0018МС — до та після ДТП.

Фото: Фейсбук М. Ткач

Джерела ЗМІ стверджують, що Ярославський особисто був на місці ДТП. Проте невідомо, чи перебував він за кермом. Водночас, чоловік який вранці здався поліції, насправді під час аварії знаходився у зовсім іншому місці.

Журналіст УП Михайло Ткач вказує, що його співрозмовник ввечері 9 лютого спілкувався з Ярославським телефоном за кілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ярославський може бути причетним до смертельної ДТП на автодорозі «Київ — Харків — Довжанський», яка сталася увечері 9 лютого. Поліція встановила, що вчора близько 22.55 в районі 534 км невстановлений автомобіль, що рухався зі сторони Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. Внаслідок ДТП пішохід загинув. На місці аварії знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.


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Ввечері 10 лютого холдинг DCH Ярославського оприлюднив прес-реліз, в якому сказано, що за кермом авто сидів водій-працівник DCH. Він нібито в умовах обмеженої видимості «здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав». У компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона на сімейну зустріч.

Джерело: Ракурс


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