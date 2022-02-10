Сезонне меню для дітей затвердило МОЗ

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Сезонне меню для дітей віком від одного до шести (семи) років для харчування у закладах освіти затвердило Міністерство охорони здоров’я України.

Примірне чотиритижневе сезонне меню на зимовий період рекомендовано використовувати для організації триразового харчування дітей віком від одного до семи років у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах. Затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року, проте з використанням сезонних продуктів, — йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці МОЗ.

На сайті міністерства також оприлюднено технологічні картки з переліком страв, вимогами, необхідними параметрами й температурними режимами приготування.

Над розробкою меню працювала робоча група у складі представників МОЗ, Міністерства освіти та науки, Держпродспоживслужби, Інституту громадського здоров’я ім. Марзєєва НАМНУ, Асоціації працівників дошкільної освіти, Національного університету харчових технологій, управлінь та департаментів освіти низки областей.

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