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Ракурс
Сезонное меню для детей утвердил Минздрав

Сезонное меню для детей утвердил Минздрав (ФОТО)

10 фев 2022, 21:40
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Сезонное меню для детей от одного до шести (семи) лет для питания в учебных заведениях утвердило Министерство здравоохранения Украины.

Примерное четырехнедельное сезонное меню на зимний период рекомендуется использовать для организации трехразового питания детей от одного до семи лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах. Утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, однако с использованием сезонных продуктов, — говорится в сообщении на Фейсбук-странице Минздрава.

На сайте министерства также обнародованы технологические карты с перечнем блюд, требованиями, необходимыми параметрами и температурными режимами приготовления.

Разработкой меню занималась рабочая группа в составе представителей Минздрава, Министерства образования и науки, Госпродпотребслужбы, Института общественного здоровья им. Марзеева НАМНУ, Ассоциации работников дошкольного образования, Национального университета пищевых технологий, управлений и департаментов образования ряда областей.


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Источник: Ракурс


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