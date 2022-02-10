Сезонное меню для детей утвердил Минздрав

https://racurs.ua/n166905-sezonnoe-menu-dlya-detey-utverdil-minzdrav-foto.html

Ракурс

Сезонное меню для детей от одного до шести (семи) лет для питания в учебных заведениях утвердило Министерство здравоохранения Украины.

Примерное четырехнедельное сезонное меню на зимний период рекомендуется использовать для организации трехразового питания детей от одного до семи лет в учебных заведениях и других организованных детских коллективах. Утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, однако с использованием сезонных продуктов, — говорится в сообщении на Фейсбук-странице Минздрава.

На сайте министерства также обнародованы технологические карты с перечнем блюд, требованиями, необходимыми параметрами и температурными режимами приготовления.

Разработкой меню занималась рабочая группа в составе представителей Минздрава, Министерства образования и науки, Госпродпотребслужбы, Института общественного здоровья им. Марзеева НАМНУ, Ассоциации работников дошкольного образования, Национального университета пищевых технологий, управлений и департаментов образования ряда областей.

.