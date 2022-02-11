Коронавирус в Украине – более 41 тыс. заражений и 236 смертей

https://racurs.ua/n166908-koronavirus-v-ukraine-bolee-41-tys-zarajeniy-i-236-smertey.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 февраля, подхватили еще 41 тыс. 229 человек, в том числе 3 тыс. 369 детей и 1 тыс. 247 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 936 человек, выздоровели 20 тыс. 850 украинцев. В то же время от осложнений болезни умерли 236 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Число новых случаев в регионах таково:

Киев — 3 тыс. 880;

Винницкая — 1 тыс. 1;

Волынская — 1 тыс. 118;

Днепропетровская — 2 тыс. 420;

Донецкая — 1 тыс. 545;

Житомирская — 2 тыс. 602;

Закарпатская — 928;

Запорожская — 1 тыс. 423;

Ивано-Франковская — 1 тыс. 441;

Киевская — 1 тыс. 373;

Кировоградская — 494;

Луганская — 756;

Львовская — 2 тыс. 280;

Николаевская — 957;

Одесская — 3 тыс. 918;

Полтавская — 1 тыс. 523;

Ровенская — 1 тыс. 917;

Сумская — 1 тыс. 471;

Тернопольская — 1 тыс. 379;

Харьковская — 2 тыс. 16;

Херсонская — 1 тыс. 373;

Хмельницкая — 2 тыс. 109;

Черкасская — 1 тыс. 232;

Черновицкая — 1 тыс. 62;

Черниговская — 1 тыс. 476.

Также за минувшие сутки 72 тыс. 255 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 тыс. 826 украинцев, вторую дозу — 30 тыс. 641.

При этом дополнительной дозой привились 469 человек, бустерную прививку получили 20 тыс. 319 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 541 тыс. 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело — 4 млн 462 тыс. 970 человек;

выздоровели — 3 млн 750 тыс. 826 человек;

летальных исходов — 102 тыс. 403.

Напомним, американские ученые установили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к развитию кислотного рефлюкса, рискуют тяжело переносить ковид.

Оказалось, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и при госпитализации с коронавирусом.