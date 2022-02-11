Коронавирус в Украине — более 41 тыс. заражений и 236 смертейhttps://racurs.ua/n166908-koronavirus-v-ukraine-bolee-41-tys-zarajeniy-i-236-smertey.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 февраля, подхватили еще 41 тыс. 229 человек, в том числе 3 тыс. 369 детей и 1 тыс. 247 медработников.
В больницы попали 3 тыс. 936 человек, выздоровели 20 тыс. 850 украинцев. В то же время от осложнений болезни умерли 236 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Число новых случаев в регионах таково:
- Киев — 3 тыс. 880;
- Винницкая — 1 тыс. 1;
- Волынская — 1 тыс. 118;
- Днепропетровская — 2 тыс. 420;
- Донецкая — 1 тыс. 545;
- Житомирская — 2 тыс. 602;
- Закарпатская — 928;
- Запорожская — 1 тыс. 423;
- Ивано-Франковская — 1 тыс. 441;
- Киевская — 1 тыс. 373;
- Кировоградская — 494;
- Луганская — 756;
- Львовская — 2 тыс. 280;
- Николаевская — 957;
- Одесская — 3 тыс. 918;
- Полтавская — 1 тыс. 523;
- Ровенская — 1 тыс. 917;
- Сумская — 1 тыс. 471;
- Тернопольская — 1 тыс. 379;
- Харьковская — 2 тыс. 16;
- Херсонская — 1 тыс. 373;
- Хмельницкая — 2 тыс. 109;
- Черкасская — 1 тыс. 232;
- Черновицкая — 1 тыс. 62;
- Черниговская — 1 тыс. 476.
Также за минувшие сутки 72 тыс. 255 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 тыс. 826 украинцев, вторую дозу — 30 тыс. 641.
При этом дополнительной дозой привились 469 человек, бустерную прививку получили 20 тыс. 319 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 541 тыс. 413 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 4 млн 462 тыс. 970 человек;
- выздоровели — 3 млн 750 тыс. 826 человек;
- летальных исходов — 102 тыс. 403.
Напомним, американские ученые установили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к развитию кислотного рефлюкса, рискуют тяжело переносить ковид.
Оказалось, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и при госпитализации с коронавирусом.