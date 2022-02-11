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Коронавирус в Украине – более 41 тыс. заражений и 236 смертей

Коронавирус в Украине — более 41 тыс. заражений и 236 смертей

11 фев 2022, 08:24
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 февраля, подхватили еще 41 тыс. 229 человек, в том числе 3 тыс. 369 детей и 1 тыс. 247 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 936 человек, выздоровели 20 тыс. 850 украинцев. В то же время от осложнений болезни умерли 236 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Число новых случаев в регионах таково:

  • Киев — 3 тыс. 880;
  • Винницкая — 1 тыс. 1;
  • Волынская — 1 тыс. 118;
  • Днепропетровская — 2 тыс. 420;
  • Донецкая — 1 тыс. 545;
  • Житомирская — 2 тыс. 602;
  • Закарпатская — 928;
  • Запорожская — 1 тыс. 423;
  • Ивано-Франковская — 1 тыс. 441;
  • Киевская — 1 тыс. 373;
  • Кировоградская — 494;
  • Луганская — 756;
  • Львовская — 2 тыс. 280;
  • Николаевская — 957;
  • Одесская — 3 тыс. 918;
  • Полтавская — 1 тыс. 523;
  • Ровенская — 1 тыс. 917;
  • Сумская — 1 тыс. 471;
  • Тернопольская — 1 тыс. 379;
  • Харьковская — 2 тыс. 16;
  • Херсонская — 1 тыс. 373;
  • Хмельницкая — 2 тыс. 109;
  • Черкасская — 1 тыс. 232;
  • Черновицкая — 1 тыс. 62;
  • Черниговская — 1 тыс. 476.

Также за минувшие сутки 72 тыс. 255 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 тыс. 826 украинцев, вторую дозу — 30 тыс. 641.

При этом дополнительной дозой привились 469 человек, бустерную прививку получили 20 тыс. 319 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 541 тыс. 413 человек.

За все время пандемии в Украине:


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  • заболело — 4 млн 462 тыс. 970 человек;
  • выздоровели — 3 млн 750 тыс. 826 человек;
  • летальных исходов — 102 тыс. 403.

Напомним, американские ученые установили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к развитию кислотного рефлюкса, рискуют тяжело переносить ковид.

Оказалось, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и при госпитализации с коронавирусом.

Источник: Ракурс


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