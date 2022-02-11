Чем завершилась встреча нормандских советников, рассказал Ермак. Фото: Факты

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Встреча нормандской четверки, которая длилась более восьми часов, была безрезультатной. Политические советники Германии, Франции, Украины и России не подписали ни одного документа.

Было бы хорошо, если бы во время второй встречи после длительного перерыва мы смогли что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло, как произошло. Мы продолжаем работать, — сказал на брифинге руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи в Берлине.

Он добавил, что нормандские советники считают, что нужно разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, на встрече стороны согласились, что нужно выполнять минские договоренности.

В то же время Андрей Ермак подчеркнул, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог и высказал предположение, что следующая встреча в нормандском формате состоится очень скоро.

Все стороны выразили полную приверженность позиции, что только выполнение режима прекращения огня является возможностью продолжения переговоров, — добавил руководитель Офиса президента.

Встреча в Берлине прошла на фоне заявлений о возможном вторжении российских войск в Украину и после старта масштабных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость-2022».

По приблизительным оценкам, вблизи границ Украины собралась армия, насчитывающая более 130 тыс. человек. 13−19 февраля должны пройти еще одни российские военные учения в Черном и Азовском морях.

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Партнеры Украины — США, Великобритания, Дания, Польша и другие страны Запада — выражают поддержку территориальной целостности страны и доставили сюда уже более 1000 тонн оружия. России в случае вторжения они угрожают жесткими санкциями.

Заметное увеличение арсенала украинской армии вызвало раздражение России. Однако Кремль не собирается отводить войска от границ, продолжает масштабные учения, а намерения нападать на Украину опровергает.