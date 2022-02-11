ДТП за участі Ярославського – Монастирський звільнив главу харківської поліції. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n166911-dtp-za-uchasti-yaroslavskogo-monastyrskyy-zvilnyv-glavu-harkivskoyi-policiyi.html

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ДТП під Харковом за участі кортежу відомого бізнесмена Олександра Ярославського прокоментував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Про це очільник МВС повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Причиною такого рішення стало те, слідчі харківської поліції подали до прокуратури неправдиві дані розслідування.

Підозру склали на особу, яка прийшла вранці та заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому була скоєна смертельна ДТП. Натомість стало відомо, що ця людина під час ДТП перебувала в іншому місці, — розповів Монастирський.

За його словами, цю справу передадуть до Головного слідчого управління Національної поліції задля об'єктивного розслідування.

«Українська правда» опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП, в якій загинула людина.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ярославський може бути причетним до смертельної ДТП на автодорозі «Київ — Харків — Довжанський», яка сталася увечері 9 лютого.

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Поліція встановила, що вчора близько 22.55 в районі 534 км невстановлений автомобіль, що рухався зі сторони Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 50 років. Внаслідок ДТП пішохід загинув.

На місці аварії знайдено автомобільні номери з кортежу Ярославського. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.