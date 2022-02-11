Макрон не сдал ПЦР-тест в России, чтобы Путин не получил образец его ДНК

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Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона не обошлась без курьезов. Соцсети высмеяли президента страны-агрессора России и лидера Франции за то, что они сидели на расстоянии четырех метров.

Оказалось, что во время переговоров Путин и Макрон сидели по разные стороны длинного стола из-за того, что президент Франции отказался сдать ПЦР-тест в России. Об этом пишет со ссылкой на свои источники Reuters.

Макрону предложили выбор: пройти тестирование и получить возможность общаться с Путиным на более короткой дистанции или отказаться и соблюдать безопасное расстояние.

Мы не могли допустить, чтобы они получили ДНК президента, — сказал один из источников.

Собеседник агентства добавил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилету. Образцы отбирал его личный врач.

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Напомним, визит Макрона — первая поездка топ-политика Запада в Москву после того, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Источник: Reuters