Допинг, все же, был - дело российской фигуристки Валиевой рассмотрит арбитраж

https://racurs.ua/n166914-doping-vse-je-byl-delo-rossiyskoy-figuristki-valievoy-rassmotrit-arbitraj.html

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Допинг-скандал на Олимпиаде разгорается сильнее. В Международном агентстве тестирования подтвердили, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, сданная 25 декабря во время чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин.

Международный олимпийский комитет оспорит в Спортивном арбитражном суде допуск Валиевой к Играм в Пекине. Решение о том, продолжит ли 15-летняя фигуристка сборнок ОКР Валиева выступать на Олимпиаде, будет принято до 15 февраля — начала соревнований в женском одиночном катании.

Решение по распределению медалей в командном турнире Олимпиады-2022 будет принято после окончательного вердикта.

Олимпийский комитет России, в свою очередь, заявил, что «с учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпиады не подлежат автоматическому пересмотру». ОКР также подчеркнул, что допинг-пробы, взятые у Валиевой в январе 2022 года и во время Олимпиады, дали отрицательный результат.

Напомним, что 8 февраля аккредитованная в WADA лаборатория Всемирного антидопингового агентства в Стокгольме сообщила, что в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещенное вещество триметазидин.

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После этого фигуристка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 9 февраля Валиева обжаловала это решение в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, в тот же день комитет отменил временное отстранение фигуристки.

Решение о результатах командного турнира фигуристов, в котором 7 февраля победила сборная России при участии Валиевой, будет принято после рассмотрения апелляции МОК.