Україна скликає термінову зустріч ОБСЄ через війська РФ на кордонах

Україна скликає термінову зустріч ОБСЄ. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n167016-ukrayina-sklykaie-terminovu-zustrich-obsie-cherez-viyska-rf-na-kordonah.html

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Термінову зустріч з Росією всіма державами-учасницями ОБСЄ скликає Україна.

Зустріч ініційована у зв’язку з тим, що Україна не отримала від Російської Федерації відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків, спрямованим у зв’язку з маневрами її сил. Про це 13 лютого заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «Європейська правда».

Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму, — зазначив він.

За словами дипломата, Москва повинна виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць, якщо відповідає за свої слова про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ.

За інформацією журналіста «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка, Росія вже відповіла на запит української сторони. З Кремля відповіли, що вони не здійснюють якоїсь незвичайної військової активності та що запит України за механізмом віденського документа «неприйнятний».

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Нагадаємо, голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау заявив, що зараз ризик війни в Європі найвищий за останні 30 років.

Джерело: «Європейська правда»