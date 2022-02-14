СБУ прокоментувала чутки про війну і перейшла на посилений режим роботи

На тлі ймовірної нової прямої агресії Росії Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей.

Служба безпеки України уранці 14 лютого відреагувала на нову хвилю повідомлень про початок агресії РФ. В СБУ вважають, що це — «чергова потужна хвиля гібридної війни», оскільки «вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу». Крім того, співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі.

Спецслужба розуміє мотиви «інформаційного нагнітання» — посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати єдність.

СБУ зафіксувала прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в заявах політиків, у яких є «наративи країни-агресора», і закликала людей зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації.

Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних, навчитися відрізняти правду від фейків, — йдеться у заяві СБУ.



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Нагадаємо, що 13 лютого президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Байден пообіцяв «швидку та рішучу реакцію» на подальшу агресію Росії. Дзвінок тривав орієнтовно годину. Байден сказав Зеленському, що США віддані суверенітету й територіальній цілісності України.