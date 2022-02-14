Коронавірус в Україні. Фото: Інфекційна лікарня Львова

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Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу, 13 лютого, захворіли 16 тис. 993 українців.

Хворобу підхопили 1 тис. 447 дітей та 252 медичних працівники. Також за минулу добу були госпіталізовані 2 тис. 270 осіб, а 142 хворих померли. Подолати ковід зуміли 9 тис. 338 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні вже захворіли 4 млн 542 тис. 693 особи. Одужати від ковіду зуміли 3 млн 788 тис. 395 осіб, а 102 тис. 950 хворих померли.

Вакцинувалися у неділю, 13 лютого, 18 тис. 938 осіб. А від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 577 тис. 694 українці. З них дві дози отримали 14 млн 958 тис. 214 людей, додаткову дозу — 23 тис. 748 осіб, бустерну дозу — 567 тис. 242 людини. Загалом проведено 31 млн 126 тис. 896 щеплень.

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Випадків у областях за добу:

м. Київ — 2 тис. 293

Вінницька — 401

Волинська — 445

Дніпропетровська — 1 тис. 171

Донецька — 737

Житомирська — 739

Закарпатська — 292

Запорізька — 468

Івано-Франківська — 436

Київська — 530

Кіровоградська — 258

Луганська — 245

Львівська — 736

Миколаївська — 746

Одеська — 1 тис. 519

Полтавська — 222

Рівненська — 395

Сумська — 500

Тернопільська — 361

Харківська — 1 тис. 107

Херсонська — 721

Хмельницька — 564

Черкаська — 823

Чернівецька — 571

Чернігівська — 713

Нагадаємо, станом на 11 лютого в «червоній» карантинній зоні перебували п’ять областей — Івано-Франківська, Рівненська, Луганська, Закарпатська та Хмельницька області. У «жовтій» зоні залишилася лише Полтавська область, решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.