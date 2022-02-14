Майже 17 тис. нових випадків ковіду виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n167014-mayje-17-tys-novyh-vypadkiv-kovidu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні не відступає — за минулу добу, 13 лютого, захворіли 16 тис. 993 українців.
Хворобу підхопили 1 тис. 447 дітей та 252 медичних працівники. Також за минулу добу були госпіталізовані 2 тис. 270 осіб, а 142 хворих померли. Подолати ковід зуміли 9 тис. 338 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні вже захворіли 4 млн 542 тис. 693 особи. Одужати від ковіду зуміли 3 млн 788 тис. 395 осіб, а 102 тис. 950 хворих померли.
Вакцинувалися у неділю, 13 лютого, 18 тис. 938 осіб. А від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 577 тис. 694 українці. З них дві дози отримали 14 млн 958 тис. 214 людей, додаткову дозу — 23 тис. 748 осіб, бустерну дозу — 567 тис. 242 людини. Загалом проведено 31 млн 126 тис. 896 щеплень.
Випадків у областях за добу:
- м. Київ — 2 тис. 293
- Вінницька — 401
- Волинська — 445
- Дніпропетровська — 1 тис. 171
- Донецька — 737
- Житомирська — 739
- Закарпатська — 292
- Запорізька — 468
- Івано-Франківська — 436
- Київська — 530
- Кіровоградська — 258
- Луганська — 245
- Львівська — 736
- Миколаївська — 746
- Одеська — 1 тис. 519
- Полтавська — 222
- Рівненська — 395
- Сумська — 500
- Тернопільська — 361
- Харківська — 1 тис. 107
- Херсонська — 721
- Хмельницька — 564
- Черкаська — 823
- Чернівецька — 571
- Чернігівська — 713
Нагадаємо, станом на 11 лютого в «червоній» карантинній зоні перебували п’ять областей — Івано-Франківська, Рівненська, Луганська, Закарпатська та Хмельницька області. У «жовтій» зоні залишилася лише Полтавська область, решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.