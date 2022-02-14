Треба бути гнучким - посол України допустив відмову від НАТО в обмін на мир з Росією

https://racurs.ua/ua/n167013-budemo-gnuchkymy-posol-ukrayiny-dopustyv-vidmovu-vid-nato-v-obmin-na-myr-z-rosiieu.html

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Посол України у Великій Британії та колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко у розмові з журналістом ВВС Radio 5 припустив, що Україна може погодитися відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

На запитання, чи Київ розглядає можливість відкласти свої плани щодо членства в НАТО, незважаючи на те, що це прописано в українській конституції, він відповів: «Ми могли б».

Пристайко сказав ці слова в інтерв’ю журналісту Стівену Нолану, повідомляє BBC Radio у Twitter.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав Стівену Нолану, що його країна може погодитися не вступати в НАТО, якщо це дозволить уникнути війни з Росією. Це означало б, що країна відмовиться від мети, записаної в її Конституції, — йдеться у повідомленні британського мовника.

Таке припущення Пристайко пояснив пошуками рішення кризи, пов’язаної із військовою загрозою від РФ.

Це перша подібна заява від українських офіційних осіб з часів Майдану (за останні вісім років). Досі ніхто з представників влади чи дипломатів не допускав відмови від курсу вступу до НАТО.

Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія) прийдуть завтра? — цитує посла BBC. Згодом ведучий перепитав, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО?

Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції, — заявив він. — Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, маю на увазі, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно, — такою була відповідь посла. Пристайко також сказав, що вступ України до НАТО не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії.