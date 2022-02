Він переконаний, що Москві значно більше не подобається, що Україна може стати «чимось іншим, ніж Росія» і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.

Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022