Будем гибкими — посол Украины допустил отказ от НАТО в обмен на мир с Россией

Посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в разговоре с журналистом BBC Radio 5 предположил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской Конституции, он ответил: «Мы могли бы».

Пристайко сказал эти слова в интервью журналисту Стивену Нолану, сообщает BBC Radio в Twitter.

Такое предположение Пристайко объяснил поисками решения кризиса, связанного с военной угрозой от РФ.

Это первое подобное заявление от украинских официальных лиц со времен Майдана (за последние восемь лет). До сих пор никто из представителей власти или дипломатов не допускал отказа от курса вступления в НАТО.

Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

Пристайко также сказал, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно ситуацию безопасности для России.

Он убежден, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать «чем-то другим, чем Россия» и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

�️"We are trying to find the best way out."



Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



�⬇️

.

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022