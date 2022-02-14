Будем гибкими — посол Украины допустил отказ от НАТО в обмен на мир с Россией

https://racurs.ua/n167013-budem-gibkimi-posol-ukrainy-dopustil-otkaz-ot-nato-v-obmen-na-mir-s-rossiey.html

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Посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в разговоре с журналистом BBC Radio 5 предположил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской Конституции, он ответил: «Мы могли бы».

Пристайко сказал эти слова в интервью журналисту Стивену Нолану, сообщает BBC Radio в Twitter.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал Стивену Нолану, что его страна может согласиться не вступать в НАТО, если это позволит избежать войны с Россией. Это означало бы, что страна откажется от цели, записанной в ее Конституции, — говорится в сообщении британского вещателя.

Такое предположение Пристайко объяснил поисками решения кризиса, связанного с военной угрозой от РФ.

Это первое подобное заявление от украинских официальных лиц со времен Майдана (за последние восемь лет). До сих пор никто из представителей власти или дипломатов не допускал отказа от курса вступления в НАТО.

Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия) придут завтра? — цитирует посла BBC.

Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, — заявил он. — Я частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, я имею в виду, что мы можем быть гибкими, пытаясь найти наилучший выход. Если нам придется пройти через какие-нибудь серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Безусловно, — таким был ответ посла.

Пристайко также сказал, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно ситуацию безопасности для России.

Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция. Все эти страны, граничащие с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило бы ситуацию с безопасностью. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина тоже особо не изменит этого, — заявил дипломат.

Он убежден, что Москве гораздо больше не нравится, что Украина может стать «чем-то другим, чем Россия» и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.