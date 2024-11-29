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Владимир Зеленский, фото: Comments.ua
Зеленский допустил заморозку войны, если неоккупированную часть Украины примут в НАТОhttps://racurs.ua/n201692-zelenskiy-dopustil-zamorozku-voyny-esli-neokkupirovannuu-chast-ukrainy-primut-v-nato.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News припустив, що «гаряча фаза» війни з рф припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом NATO, що дозволить домовитись про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».
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Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під «парасольку НАТО» підконтрольну нам територію України, — наголосив він. — Треба зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом.
Зеленський зауважив, що припинення вогню необхідне, щоб «гарантувати, що путін не повернеться», щоб захопити більше української території.
Джерело: Sky News
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