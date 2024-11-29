Зеленський припустив заморозку війни, якщо неокуповану частину України візьмуть до NATO

Володимир Зеленський, фото: Comments.ua

https://racurs.ua/ua/n201692-zelenskyy-prypustyv-zamorozku-viyny-yakscho-neokupovanu-chastynu-ukrayiny-vizmut-do-nato.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News припустив, що «гаряча фаза» війни з рф припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом NATO, що дозволить домовитись про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».

.

Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під «парасольку НАТО» підконтрольну нам територію України, — наголосив він. — Треба зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом.

Зеленський зауважив, що припинення вогню необхідне, щоб «гарантувати, що путін не повернеться», щоб захопити більше української території.

Джерело: Sky News