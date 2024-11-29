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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Comments.ua

Зеленський припустив заморозку війни, якщо неокуповану частину України візьмуть до NATO

29 лис 2024, 22:39
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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News припустив, що «гаряча фаза» війни з рф припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом NATO, що дозволить домовитись про повернення решти пізніше «дипломатичним шляхом».


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Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під «парасольку НАТО» підконтрольну нам територію України, — наголосив він. — Треба зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом.

Зеленський зауважив, що припинення вогню необхідне, щоб «гарантувати, що путін не повернеться», щоб захопити більше української території.

Джерело: Sky News


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