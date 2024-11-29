МЗС закликає запросити Україну до НАТО, фото: NATO

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга надіслав своїм колегам з країн НАТО листа, у якому закликав під час зустрічі в Брюсселі, котра відбудеться наступного тижня, направити Києву запрошення приєднатися до Альянсу.

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Про це сьогодні, 29 листопада, повідомило агентство Reuters, котрому вдалося ознайомитися з текстом листа.

Я закликаю вас підтримати рішення про запрошення України до вступу в Альянс як один з результатів засідання міністрів закордонних справ НАТО 3−4 грудня 2024 року, — написав він у листі.

НАТО раніше заявило, що Україна приєднається до Альянсу і що вона перебуває на «незворотному» шляху до членства. Але офіційного запрошення не надсилало і не встановлювало часових рамок.

За інформацією агентства, наразі серед членів Альянсу немає консенсусу щодо запрошення України на даному етапі — будь-яке таке рішення вимагало б згоди всіх 32 країн-членів НАТО.

Але Сибіга у своєму листі, написаному англійською мовою, стверджує, що зараз саме той час, щоб надіслати запрошення.

Ми вважаємо, що на цьому етапі запрошення має бути надане, — написав він.

Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ та використання України як полігону для випробування нової зброї, — додав Сибіга.

Джерело: Reuters