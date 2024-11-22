Ракетный удар по Днепру — Украина и НАТО проведут экстренное заседаниеhttps://racurs.ua/n201455-raketnyy-udar-po-dnepru-ukraina-i-nato-provedut-ekstrennoe-zasedanie.htmlРакурс
Україна та НАТО проведуть екстрене засідання через застосування росією нової балістичної ракети для удару по Дніпру.
Про це під час спільної прес-конференції з очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє видання «Суспільне».
Сибіга наголосив, що застосування росією нового озброєння становить загрозу для трансатлантичної безпеки.
Ми ініціювали засідання у форматі Україна-НАТО. Ми маємо вже дату — вівторок, 26 листопада, — зазначив він. — До цього часу ми намагатимемось максимально зібрати докази, провести дослідження, щоб більш предметно представити союзниками наше бачення як наслідків, так і характеру зброї, якою було завдано удар.
За словами Сибіги, на зустрічі головним питання буде посилення української ППО.
Ми будемо ставити питання про обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення можливостей оборонної галузі рф, яка попри всі санкції продовжує зростати. Це — факт, — зазначив він.
За словами міністра, Україна сподівається на конкретні змістовні результати після проведення засідання.
Раніше про намір представників України і НАТО провести екстрене засідання через застосування росією нової балістичної ракети для удару по Дніпру повідомляло агентство AFP з посиланням інформовані джерела.
Джерело: «Суспільне»