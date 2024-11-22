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Рашисти 21 листопада вдарили по Дніпру новою ракетою, фото: NATO

Ракетний удар по Дніпру — Україна та НАТО проведуть екстрене засідання

22 лис 2024, 15:59
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Україна та НАТО проведуть екстрене засідання через застосування росією нової балістичної ракети для удару по Дніпру.


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Про це під час спільної прес-конференції з очільником МЗС Чехії Яном Ліпавським розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє видання «Суспільне».

Сибіга наголосив, що застосування росією нового озброєння становить загрозу для трансатлантичної безпеки.

Ми ініціювали засідання у форматі Україна-НАТО. Ми маємо вже дату — вівторок, 26 листопада, — зазначив він. — До цього часу ми намагатимемось максимально зібрати докази, провести дослідження, щоб більш предметно представити союзниками наше бачення як наслідків, так і характеру зброї, якою було завдано удар.

За словами Сибіги, на зустрічі головним питання буде посилення української ППО.

Ми будемо ставити питання про обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення можливостей оборонної галузі рф, яка попри всі санкції продовжує зростати. Це — факт, — зазначив він.

За словами міністра, Україна сподівається на конкретні змістовні результати після проведення засідання.

Раніше про намір представників України і НАТО провести екстрене засідання через застосування росією нової балістичної ракети для удару по Дніпру повідомляло агентство AFP з посиланням інформовані джерела.

Джерело: «Суспільне»


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