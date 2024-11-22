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Ракурс
Не "Рубіж" і "Орєшек" - у ГУР власна версія того, що прилетіло у Дніпро

Не «Рубіж» чи «Орєшнік» — у ГУР власна версія того, що прилетіло у Дніпро

22 лис 2024, 13:06
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Для удару по Дніпру 21 листопада росія застосувала балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».


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Про це повідомило ГУР. За їхніми даними, підльотний час з моменту запуску в Астраханській області склав 15 хвилин. Ракета несла шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами.

Випробування «Кедра» відбувалися у жовтні 2023 та червні 2024 року.

На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

До розробки мобільного ракетного комплексу «кєдр» залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії:

  • АТ «Корпорация «московский институт теплотехники» (м. Москва);
  • АТ «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады"(м. Волгоград);
  • АТ «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (м. Москва);
  • АТ «Концерн «Созвездие» (м. Воронєж);
  • АТ «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (м. Москва);
  • ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (м. Москва).

Історія питання

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».

У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що було пошкоджене певне промислове підприємство.

У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.

Увечері цього ж дня путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник», а не міжконтинентальну.

Про те, що рф могли атакувати Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною, писав також Reuters із посиланням на представника США.

Джерело: Ракурс


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