Не «Рубеж» или «Орешник» — у ГУР собственная версия того, что прилетело в Днепр

https://racurs.ua/n201446-ne-rubej-ili-oreshnik-u-gur-sobstvennaya-versiya-togo-chto-priletelo-v-dnepr.html

Ракурс

Для удару по Дніпру 21 листопада росія застосувала балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».

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Про це повідомило ГУР. За їхніми даними, підльотний час з моменту запуску в Астраханській області склав 15 хвилин. Ракета несла шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами.

Випробування «Кедра» відбувалися у жовтні 2023 та червні 2024 року.

На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

До розробки мобільного ракетного комплексу «кєдр» залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії:

АТ «Корпорация «московский институт теплотехники» (м. Москва);

АТ «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады"(м. Волгоград);

АТ «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (м. Москва);

АТ «Концерн «Созвездие» (м. Воронєж);

АТ «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (м. Москва);

ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (м. Москва).

Історія питання

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».

У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що було пошкоджене певне промислове підприємство.

У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.

Увечері цього ж дня путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник», а не міжконтинентальну.

Про те, що рф могли атакувати Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною, писав також Reuters із посиланням на представника США.