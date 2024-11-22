Ракурсhttps://racurs.ua/
Не «Рубеж» или «Орешник» — у ГУР собственная версия того, что прилетело в Днепр
Не «Рубеж» или «Орешник» — у ГУР собственная версия того, что прилетело в Днепрhttps://racurs.ua/n201446-ne-rubej-ili-oreshnik-u-gur-sobstvennaya-versiya-togo-chto-priletelo-v-dnepr.htmlРакурс
Для удару по Дніпру 21 листопада росія застосувала балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».
.
Про це повідомило ГУР. За їхніми даними, підльотний час з моменту запуску в Астраханській області склав 15 хвилин. Ракета несла шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами.
Випробування «Кедра» відбувалися у жовтні 2023 та червні 2024 року.
На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.
До розробки мобільного ракетного комплексу «кєдр» залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії:
- АТ «Корпорация «московский институт теплотехники» (м. Москва);
- АТ «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады"(м. Волгоград);
- АТ «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (м. Москва);
- АТ «Концерн «Созвездие» (м. Воронєж);
- АТ «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (м. Москва);
- ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (м. Москва).
Історія питання
За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».
У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що було пошкоджене певне промислове підприємство.
У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.
Увечері цього ж дня путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник», а не міжконтинентальну.
Про те, що рф могли атакувати Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною, писав також Reuters із посиланням на представника США.
Загрузка...