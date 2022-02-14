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Коронавирус в Украине. Фото: инфекционная больница Львова

Почти 17 тыс. новых случаев ковида обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

14 фев 2022, 09:19
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Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 13 февраля, заболели 16 тыс. 993 украинцев.

Болезнь подхватили 1 тыс. 447 детей и 252 медицинских работника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 тыс. 270 человек, а 142 больных скончались. Преодолеть ковид сумели 9 тыс. 338 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине уже заболели 4 млн 542 тыс. 693 человека. Выздороветь от ковида сумели 3 млн 788 тыс. 395 человек, а 102 тыс. 950 больных умерли.

Вакцинировались в воскресенье, 13 февраля, 18 тыс. 938 человек. А с начала вакцинальной кампании привиты 15 млн 577 тыс. 694 украинца. Из них две дозы получили 14 млн 958 тыс. 214 человек, дополнительную дозу — 23 тыс. 748 лиц, бустерную дозу — 567 тыс. 242 человека. Всего проведено 31 млн 126 тыс. 896 прививок.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО



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Случаев в областях за сутки:

  • г. Киев — 2 тыс. 293
  • Винницкая — 401
  • Волынская — 445
  • Днепропетровска — 1 тыс. 171
  • Донецкая — 737
  • Житомирская 739
  • Закарпатская — 292
  • Запорожская — 468
  • Ивано-Франковская — 436
  • Киевская — 530
  • Кировоградская — 258
  • Луганская — 245
  • Львовская — 736
  • Николаевская — 746
  • Одесская — 1 тыс. 519
  • Полтавская — 222
  • Ровенская — 395
  • Сумская — 500
  • Тернопольская — 361
  • Харьковская — 1 тыс. 107
  • Херсонская — 721
  • Хмельницкая — 564
  • Черкасская — 823
  • Черновицкая — 571
  • Черниговская — 713

Напомним, по состоянию на 11 февраля в «красной» карантинной зоне находились пять областей — Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области. В «желтой» зоне осталась только Полтавская область, остальные регионы — в «оранжевой» зоне.

Источник: Ракурс


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