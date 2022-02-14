Почти 17 тыс. новых случаев ковида обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n167014-pochti-17-tys-novyh-sluchaev-kovida-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 13 февраля, заболели 16 тыс. 993 украинцев.
Болезнь подхватили 1 тыс. 447 детей и 252 медицинских работника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 тыс. 270 человек, а 142 больных скончались. Преодолеть ковид сумели 9 тыс. 338 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
За все время пандемии в Украине уже заболели 4 млн 542 тыс. 693 человека. Выздороветь от ковида сумели 3 млн 788 тыс. 395 человек, а 102 тыс. 950 больных умерли.
Вакцинировались в воскресенье, 13 февраля, 18 тыс. 938 человек. А с начала вакцинальной кампании привиты 15 млн 577 тыс. 694 украинца. Из них две дозы получили 14 млн 958 тыс. 214 человек, дополнительную дозу — 23 тыс. 748 лиц, бустерную дозу — 567 тыс. 242 человека. Всего проведено 31 млн 126 тыс. 896 прививок.
Случаев в областях за сутки:
- г. Киев — 2 тыс. 293
- Винницкая — 401
- Волынская — 445
- Днепропетровска — 1 тыс. 171
- Донецкая — 737
- Житомирская 739
- Закарпатская — 292
- Запорожская — 468
- Ивано-Франковская — 436
- Киевская — 530
- Кировоградская — 258
- Луганская — 245
- Львовская — 736
- Николаевская — 746
- Одесская — 1 тыс. 519
- Полтавская — 222
- Ровенская — 395
- Сумская — 500
- Тернопольская — 361
- Харьковская — 1 тыс. 107
- Херсонская — 721
- Хмельницкая — 564
- Черкасская — 823
- Черновицкая — 571
- Черниговская — 713
Напомним, по состоянию на 11 февраля в «красной» карантинной зоне находились пять областей — Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области. В «желтой» зоне осталась только Полтавская область, остальные регионы — в «оранжевой» зоне.