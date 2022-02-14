Коронавирус в Украине. Фото: инфекционная больница Львова

https://racurs.ua/n167014-pochti-17-tys-novyh-sluchaev-kovida-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 13 февраля, заболели 16 тыс. 993 украинцев.

Болезнь подхватили 1 тыс. 447 детей и 252 медицинских работника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 тыс. 270 человек, а 142 больных скончались. Преодолеть ковид сумели 9 тыс. 338 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине уже заболели 4 млн 542 тыс. 693 человека. Выздороветь от ковида сумели 3 млн 788 тыс. 395 человек, а 102 тыс. 950 больных умерли.

Вакцинировались в воскресенье, 13 февраля, 18 тыс. 938 человек. А с начала вакцинальной кампании привиты 15 млн 577 тыс. 694 украинца. Из них две дозы получили 14 млн 958 тыс. 214 человек, дополнительную дозу — 23 тыс. 748 лиц, бустерную дозу — 567 тыс. 242 человека. Всего проведено 31 млн 126 тыс. 896 прививок.

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Случаев в областях за сутки:

г. Киев — 2 тыс. 293

Винницкая — 401

Волынская — 445

Днепропетровска — 1 тыс. 171

Донецкая — 737

Житомирская 739

Закарпатская — 292

Запорожская — 468

Ивано-Франковская — 436

Киевская — 530

Кировоградская — 258

Луганская — 245

Львовская — 736

Николаевская — 746

Одесская — 1 тыс. 519

Полтавская — 222

Ровенская — 395

Сумская — 500

Тернопольская — 361

Харьковская — 1 тыс. 107

Херсонская — 721

Хмельницкая — 564

Черкасская — 823

Черновицкая — 571

Черниговская — 713

Напомним, по состоянию на 11 февраля в «красной» карантинной зоне находились пять областей — Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области. В «желтой» зоне осталась только Полтавская область, остальные регионы — в «оранжевой» зоне.