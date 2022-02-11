«Червона» зона карантину розширилася – дані МОЗ. Фото: kharkivoda

https://racurs.ua/ua/n166920-chervona-zona-karantynu-rozshyrylasya-dani-moz.html

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Карантин в Україні продовжує діяти через пандемію коронавірусу. Станом на 11 лютого в «червоній» зоні перебувають п’ять областей.

До Івано-Франківської та Рівненської областей приєдналися Луганська, Закарпатська та Хмельницька області. Про це свідчать дані МОЗ.

У «жовтій» зоні залишилася лише Полтавська область, решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко раніше заявляв, що Україна вже вийшла на пік захворюваності поточної хвилі коронавірусу.

При цьому раніше в МОЗ прогнозували, що в лютому щодня в Україні виявлятимуть до 60 тис. заражень.

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Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 10 лютого, підхопили ще 41 тис. 229 людей, серед них 3 тис. 369 дітей та 1 тис. 247 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 тис. 936 осіб, одужали 20 тис. 850 українців. Водночас від ускладнень хвороби померли 236 людей.