Олександр Ярославський, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n166919-falsyfikaciya-dtp-z-yaroslavskym-dbr-vidkrylo-provadjennya.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу), повідомляє прес-служба відомства.

Водночас, за інформацією агентства УНН, поліція розпочала кримінальне провадження через надання неправдивих свідчень водієм Ярославського.

Зазначається, що вчора, 10 жовтня, було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) щодо чоловіка, який прийшов до поліції та взяв на себе провину за цю смертельну ДТП.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що вже відомо, що цей чоловік у момент скоєння ДТП перебував в іншому місці, тому його свідчення не відповідають дійсності.

Наразі з нього вже зняті попередні обвинувачення — у скоєнні ДТП. Тепер йому загрожує відповідальність за дачу неправдивих свідчень — максимальне покарання за цей злочин становить позбавлення волі на строк до п’яти років.

9 лютого близько 23.00 у районі 534 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», автомобіль, що рухався у бік Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка віком приблизно 40 років, який в результаті ДТП загинув.

Водій автомобіля не зупинився і покинув місце аварії, а зранку до поліції звернувся водій підприємства, що належить відомому місцевому бізнесмену і заявив, що нібито він був за кермом авто, яке збило пішохода.

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Нагадаємо, Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області, мотивуючи це тим, що слідчі харківської поліції подали до прокуратури неправдиві дані стосовно розслідування ДТП за участі кортежу Ярославського.

Джерело: ДБР, УНН