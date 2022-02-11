Росія закриває небо над окупованим Кримом – подробиці. Фото: depositphotos

https://racurs.ua/ua/n166918-rosiya-zakryvaie-nebo-nad-okupovanym-krymom-podrobyci.html

Ракурс

Росія оголосила небезпечними кілька зон у повітряному просторі над Чорним та Азовським морями.

РФ випустила кілька попереджень для екіпажів повітряних суден, передає BBC.

Повідомляється, що в ніч на 14 лютого кілька зон навколо Кримського півострова вважатимуться небезпечними для польотів. Дія режиму триватиме до кінця 19 лютого.

Три невеликі зони розташовані на захід від Севастополя, ще одна простягається на південний захід від міста, третя знаходиться на схід від півострова.

Про характер небезпеки для повітряного руху у заявах нічого не повідомляється.

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Нагадаємо, Росія вирішила частково зняти морську блокаду України. Управління навігації та океанографії Міноборони РФ скасовувало перекриття Азовського моря.

Джерело: BBC