"Слузі" Трубіцину обрали запобіжний захід у справі про хабар

https://racurs.ua/ua/n166917-sluzi-trubicynu-obraly-zapobijnyy-zahid-u-spravi-pro-habar.html

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Владиславу Трубіцину, депутату Київської міської ради від партії «Слуга народу», обрали запобіжний захід — тримання під вартою із заставою у майже 2,5 млн грн. Таке рішення 11 лютого ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Чинному депутату Київської міської ради, якого НАБУ та САП викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, 10 лютого повідомили про підозру.

Повідомлення про підозру підписано генеральним прокурором. Також про підозру повідомлено і решті осіб, викритих 9 лютого «на гарячому», — йдеться у повідомленні.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами.

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