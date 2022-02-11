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"Слуге" Трубицину избрали меру пресечения по делу о взятке
«Слуге» Трубицину избрали меру пресечения по делу о взятке (ОБНОВЛЕНО)https://racurs.ua/n166917-sluge-trubicinu-izbrali-meru-presecheniya-po-delu-o-vzyatke.htmlРакурс
Владиславу Трубицину, депутату Киевского городского совета от партии «Слуга народа», избрали меру пресечения — содержание под стражей с залогом почти 2,5 млн грн. Такое решение 11 февраля вынес Высший антикоррупционный суд.
Впоследствии суд уточнил, что меру пресечения избрали не «слуге народа» Трубицину, а одному из его сообщников.
Действующему депутату Киевского городского совета, которого НАБУ и САП разоблачили на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, 10 февраля сообщили о подозрении.
Уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором. Также о подозрении сообщено и остальным лицам, разоблаченным 9 февраля «на горячем», — говорится в сообщении НАБУ.
Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по поводу семи локаций в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском) и передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами.
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При получении второй части — 1,26 млн грн участников схемы разоблачили «на горячем». Депутата Киевсовета и должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Следственные действия продолжаются, — рассказали подробности в НАБУ.