Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Слуге" Трубицину избрали меру пресечения по делу о взятке

«Слуге» Трубицину избрали меру пресечения по делу о взятке (ОБНОВЛЕНО)

11 фев 2022, 11:08
999

Владиславу Трубицину, депутату Киевского городского совета от партии «Слуга народа», избрали меру пресечения — содержание под стражей с залогом почти 2,5 млн грн. Такое решение 11 февраля вынес Высший антикоррупционный суд.

Впоследствии суд уточнил, что меру пресечения избрали не «слуге народа» Трубицину, а одному из его сообщников.

Действующему депутату Киевского городского совета, которого НАБУ и САП разоблачили на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, 10 февраля сообщили о подозрении.

Уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором. Также о подозрении сообщено и остальным лицам, разоблаченным 9 февраля «на горячем», — говорится в сообщении НАБУ.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по поводу семи локаций в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском) и передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами.


.

При получении второй части — 1,26 млн грн участников схемы разоблачили «на горячем». Депутата Киевсовета и должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Следственные действия продолжаются, — рассказали подробности в НАБУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров