"Слуге" Трубицину избрали меру пресечения по делу о взятке

https://racurs.ua/n166917-sluge-trubicinu-izbrali-meru-presecheniya-po-delu-o-vzyatke.html

Ракурс

Владиславу Трубицину, депутату Киевского городского совета от партии «Слуга народа», избрали меру пресечения — содержание под стражей с залогом почти 2,5 млн грн. Такое решение 11 февраля вынес Высший антикоррупционный суд.

Впоследствии суд уточнил, что меру пресечения избрали не «слуге народа» Трубицину, а одному из его сообщников.

Действующему депутату Киевского городского совета, которого НАБУ и САП разоблачили на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, 10 февраля сообщили о подозрении.

Уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором. Также о подозрении сообщено и остальным лицам, разоблаченным 9 февраля «на горячем», — говорится в сообщении НАБУ.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по поводу семи локаций в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском) и передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами.

.